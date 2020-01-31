"ЕС" требует от Счетной палаты проверить расходы из госбюджета на поездку Зеленского в Оман

По этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

С первого дня скандала вокруг отдыха Зеленского с семьей в Омане Офис президента пытается замаскировать путешествие под "рабочий визит за свой счет", - говорится в обращении. Однако даже пылким сторонникам президента Зеленского трудно поверить, что он на деньги взял в путешествие свою госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за госпротокол, питание, связи с общественностью и других работников. Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за счет налогоплательщиков.

Последние социологические опросы показали, что украинцы не верят в версию с "рабочей" поездкой в ​​Оман. Поэтому общество справедливо хочет знать, сколько "слуга народа" прогулял на элитном отдыхе в одном из самых дорогих отелей Омана.

Чтобы исключить злоупотребления властью со стороны президента, необходимо применять функцию парламентского контроля - единственный механизм для противодействия противоречивой информации о деталях президентского путешествия. Благодаря привлечению Счетной палаты, "Европейская Солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Омане и сможет вывести на чистую воду все коррупционные риски именно этой поездки.

Также смотрите: "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане. ВИДЕО

Официальное обращение к Председателю Счетной палаты Украины подписали шесть депутатов фракции "Европейская Солидарность". Учитывая значительный общественный интерес, фракция ожидает неотложную проверку расходов государственного бюджета, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане. ВИДЕО