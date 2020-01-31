Путин и Меркель обсудили ситуацию в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, стороны обсудили ситуацию в Украине и в Сирии, а также проблематику ближневосточного мирного процесса. Лидеры стран обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

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Также обсуждался ход реализации договорённостей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января этого года. С обеих сторон была подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога.