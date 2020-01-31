Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Владимир Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу", - сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что также Зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением китайского вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Как отмечается, сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

"Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия", - сказано в сообщении.

Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

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