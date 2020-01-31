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31.01.20 15:29

Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

Отменено решение о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

Такое решение вынес Полтавский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне:UA.

Суд удовлетворил жалобы обвинения и стороны потерпевших.

"Апелляционные жалобы прокуроров Генеральной прокуратуры Ганилова, Емца, потерпевшего Ряполова и адвоката Зелькиной удовлетворить. Постановление Киевского райннного суда города Полтавы от 10 августа 2018 г. в отношении обвиняемых Кернеса, Блинника и Смицкого отменить и назначить новое рассмотрение по существу в первой инстанции", - решил суд.

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Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы в августе 2018 года. Тогда Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.

Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.

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