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31.01.20 16:18

Мы подготовили законопроект "Об СБУ", он находится в Офисе президента, - Баканов

Служба безопасности Украины подготовила новый проект закона "Об СБУ", который предусматривает реформу ведомства.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов на заседании коллегии спецслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы подготовили новый проект закона "Об СБУ". Сейчас документ находится в Офисе президента. Он задаст вектор перезапуска работы Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе - от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями", - отметил глава спецслужбы.

Мы подготовили законопроект Об СБУ, он находится в Офисе президента, - Баканов 01

По его словам, новый законопроект об СБУ также предусматривает "качественно иной уровнь оплаты труда".

"Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю", - отметил Баканов.

Он также отметил достижения СБУ в 2019 году: предупреждение трех терактов, которые могли привести к гибели мирных граждан; задержание одного из лидеров ИДИЛ по кличке "Аль Бара Шишани", который скрывался в Украине; разоблачение контрразведкой четырех агентурных сетей вражеской спецслужбы; предупреждение более полутысячи кибератак, в частности на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

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В будущем, по его словам, СБУ будет еще больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом, контрразведывательной деятельности.

Баканов отметил, что СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий и будет иначе работать с кадрами.

Он призвал руководителей региональных управлений улучшить оперативную работу, не допускать злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.

Также Баканов на заседании вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам СБУ.

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