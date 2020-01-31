Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2014-м украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Людей возмутило его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане — в ней он вспоминал об ультранационалистах с нацистской символикой на Майдане", — утверждают журналисты.

Тогда же украинская диаспора обратила внимание на то, что новый 2014 год тот встречал в Испании в компании россиян.

После протестов представителей диаспоры Хрипунов лишился должности генконсула в Барселоне. Позднее он был назначен советником вице-премьера Владимира Кистиона и проработал на этой должности до 2017 года.

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"А теперь, оказывается, Хрипунов помогает уже новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, руководителя Офиса президента Зеленского", — утверждают "Схемы".

Журналистам удалось несколько заснять, как Хрипунов выходил из здания Офиса президента. На вопросы о том, кто он и по каким делам приходил на Банковую, он не отвечал, а от корреспондентов сбегал, "изменяя направление движения".



