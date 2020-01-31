Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в район, где запрещено размещать тяжелое вооружение, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 30 января представители вооруженных формирований РФ вновь отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области. Находясь на блокпосту, наблюдатели Миссии видели, что гражданские транспортные средства пересекали блокпост в обоих направлениях.

В СЦКК отмечают, что через этого блокпост осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК

"На блокпосту у Верхнешироковского с начала 2020 года представителями Миссии зафиксировано более трети от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район. Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск", - говорится в сообщении.