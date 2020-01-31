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31.01.20 16:39

Модернизированный учебный истребитель Су-27УБ пополнил авиапарк Воздушных Сил ВСУ

Запорожский государственный авиаремонтный завод "МиГремонт" передал бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ модернизированный учебно-боевой истребитель Су-27УБ.

самолет,ввс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

На авиаремонтном предприятии самолет не только модернизировали, но и заменили двигатели, провели другие ремонтные работы, что в комплексе позволило продлить ресурс эксплуатации учебно-боевого Су-27УБ минимум на 12 лет.

В авиабригаде, которая вовлечена в дежурства в системе ПВО страны, отмечают, что получение модернизированного учебно-боевого истребителя в начале учебного периода позволит нарастить эффективность боевой подготовки и повысить летное мастерство пилотов.

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