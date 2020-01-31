Возможно, немцы зайдут в набсовет и в топ-менеджмент "Укрзализныци", - Криклий

"Мы рассматриваем вариант привлечения немецкого менеджмента. Конкретные позиции я вам сейчас не озвучу, потому что это еще в процессе обсуждения. Возможно, [немцы зайдут] в набсовет и в топ-менеджмент", - заявил министр в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Они будут делиться с нами своей экспертизой, давать консультации, рекомендации, предлагать решения. А мы уже будем их имплементировать. Речь не идет о покупке части железной дороги, а исключительно о том, чтобы они предложили нам максимум правильных решений. А мы смогли их реализовать", - объяснил он.

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Криклий отметил, что платить за работу немецких специалистов будет непосредственно "Укрзализныця": "Это же бизнес, который генерирует деньги. По итогам прошлого года у УЗ рекордная прибыль за последние несколько десятков лет — 2,5 млрд грн. С нее будут выплачены дивиденды. И это пойдет в бюджет. Мы теряем на неэффективном менеджменте, на кражах, коррупции, которые все еще присутствуют на украинской железной дороге, гораздо больше, чем можем потратить на привлечение немецкого менеджмента".