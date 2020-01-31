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31.01.20 16:51

Зеленский подписал закон о снижении штрафов за нарушение прав работников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины).

Зеленский подписал закон о снижении штрафов за нарушение прав работников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Речь идет о законопроекте №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)".

Документом вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, которыми предлагается на законодательном уровне закрепить новый механизм применения штрафных санкций. Так, если работодатель нарушил законодательство впервые, к нему будет применятся письменное предупреждение.

В то же время предлагается уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

В частности, штраф за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, или выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов предложено снизить с тридцатикратного (125,19 тыс. грн) до четырехкратного (16,69 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.

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