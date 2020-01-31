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31.01.20 16:59

Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ

Комитет состоит из 37 членов. Его задача - обеспечивать надлежащее применение правил и процедур Парламентской ассамблеи совета Европы.

левочкина

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ. Фамилия Левочкиной теперь указана на странице Регламентного комитета Ассамблеи.

В состав Регламентного комитета входят 37 человек. Помимо Левочкиной, там есть еще один член украинской делегации — Сергей Власенко.

Работа комитета направлена на обеспечение надлежащего применения правил и процедур ПАСЕ. Он также должен следить за тем, чтобы тексты принимаемых Ассамблеей документов соответствовали ее практике.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ясько о голосовании Левочкиной за возвращение российской делегации в ПАСЕ: Ни я, ни кто другой не может ее исключить

В четверг, 30 января, стало известно, что Юлия Левочкина голосовала за возвращение делегации России в ПАСЕ. Она — единственная представительница Украины, поддержавшая возвращение россиян.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько после этого заявила, что не обладает полномочиями исключить Левочкину из состава украинской делегации.

Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ 01

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