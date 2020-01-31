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31.01.20 17:01

Экс-нардeпу Дубовому по делу завода "Краян" назначили залог в размере 15 млн грн

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 15 млн грн экс-нардeпу Алeксандру Дубовому по делу одесского завода "Краян".

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Об этом сообщает корреспондент LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Новому фигуранту инкриминируют организацию коррупционной аферы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" за заведомо вдвое завышенной ценой", - пишет издание.

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Прокуратура просила Дубовому залог в 30 млн грн. Суд назначил залог в размере 15 млн грн, а также обязал его нe общаться со свидетелями и сдать паспорта. И Дубовой, и его защитники от комментариев после судебного заседания отказались.

Издание отмечает, что в деле по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" за вдвое завышенной цене в 2016 году появилось четверо подозреваемых: экс-депутат Килийского райсовета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, экс-нардеп Александр Дубовой и помощницы мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова.

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