Санкции против РФ продлятся до прекращения агрессии в Украине, - госсекретарь США Помпео

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия в Украине привела к бессмысленной потере тысяч жизней на Донбассе. Сегодня я присоединился к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, чтобы почтить их память. Санкции против России останутся в силе, пока не прекратятся действия, что привели к этим трагическим смертям", - сказал Помпео.

Перед этим госсекретарь провел личные встречи с Пристайко и предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием.

#Russia's aggression in #Ukraine has led to the senseless loss of thousands of lives in the Donbas. Today, I joined Foreign Minister @VPrystaiko to honor their memories. Sanctions against Russia will remain in place until the actions that led to these tragic deaths cease. pic.twitter.com/jNigbuDuZ0