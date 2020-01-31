Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе

Об этом Брагар сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса. Заявление подано относительно высказываний Настенки Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине", — написал Брагар.

По мнению депутата, это высказывание является дискриминацией по языковому признаку

"Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такой же", — подчеркнул Брагар.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Умови нам ніхто ставити не буде!": В автобусе "Луцк-Киев" отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя. ВИДЕО

Ст. 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, а также ограничение прав по признакам расы, пола, языковым или другим признакам.

Санкции по этой статье находятся в диапазоне от штрафа в сумме до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.

Также на Цензор.НЕТ: Призываю не писать заявление на волонтерок, заступившихся за украинский язык, потому что это будет репрессией уровня Сталина, - Зинкевич обратилась к Брагару

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил о планах обратиться в полицию, так как волонтерки якобы нарушили закон.

Нардеп от "Европейской Солидарности", председатель ВСК по вопросам правовой защиты ветеранов войны Яна Зинкевич призвала Брагара не писать заявление в полицию. Она напомнила, что по закону все услуги в Украине должны предоставляться на украинском языке.