Планируем полностью перезагрузить систему защиты прав ребенка, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мемедова, на данный момент уже полностью реформировано соответствующее управление ОГП, а также расширены его полномочия.

Сейчас Офис работает над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка: от разработки стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах к реализации пилотных проектов по медиации и превенции", - отметили в ОГП.

Также в Офисе генпрокурора отметили на необходимости создания специализированного института: судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

В ближайшее время планируется реализация пилотного проекта в Киеве и Киевской области, по принципу американского Children's Justice Centre.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2019 году в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, - Офис генпрокурора