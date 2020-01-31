В Ривном положили в инфекционный бокс девушку, которая вернулась из Китая

Об рассказала Радио ТРЕК главный врач инфекционного отделения Ровенской ЦГБ Галина Максимчук, передает Цензор.НЕТ.

В больницу она обратилась сама, потому что у нее повысилась температура, появились насморк и кашель. Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая

"Паниковать не нужно. Потому этот случай нельзя считать как подозрение на коронавирус. Клинических признаков нет. Привлекать медиков из столицы пока нет смысла. Девушка в нашем отделении находится для дообследования и наблюдения. Она сейчас в изолированном боксе, всем необходимым ее обеспечивают. Посуда обрабатывают спецсредствами. Посещения, конечно, запрещено", - отметила Максимчук.

Девушку изолировали на 10 дней.

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