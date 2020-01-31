Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Чугриев

Об этом заявил президент Ассоциации службы крови Украины, главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Он напомнил, что проектом закона предлагается предоставление частным субъектам права осуществлять заготовку плазмы для фракционирования для производства из нее препаратов крови на территории Украины, ужесточение требований для вывоза компонентов крови, в частности, плазмы, как сырья для производства препаратов крови, и упрощение порядка экспорта готовой продукции - лекарственных средств (препаратов крови), а также форсирование процесса комплексного реформирования донорства крови для приведения ее к европейским стандартам в рамках выполнения Соглашения пр ассоциации.

Чугриев подчеркнул, что в украинских государственных коммунальных учреждениях нет оборудования, которое бы отвечало потребностям пациентов и делало невозможным инфицирования при переливании крови и плазмы.

"Сегодня каждый центр крови - даже областные, а городские еще меньше, финансируются примерно на 45-50% от потребностей. Оборудование, которое стоит, имеет довольно большой возраст - 10-20 лет. Так не может использоваться оборудование, потому что центрифуга, в которой центрифугируется кровь, дает от 3 до 4500 оборотов. Представьте себе, скан, где находится две дозы крови, вдруг вылетает. Он пробьет не только крышку этой центрифуги, но и человека убить может. Поэтому их просто нельзя уже использовать", - рассказал эксперт.

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По его словам, также нуждается в замене оборудование лабораторного исследования. "Надо тестировать кровь двумя методами, а мы тестируем одним. Кажется, в Сумах, Запорожье, Белой Церкви, сейчас ставится во Львове - есть второй вид тестирования, генное тестирование, тестирование на ДНК и РНК вирусы. Это обязательный метод тестирования в других странах. Первый метод - определение антител к вирусам, а второй - должен быть обязательным - это определение самых вирусов, их ДНК и РНК. Поэтому это надо сделать", - отметил Анатолий Чугриев.

Он добавил, что практически ни в одном центре крови нет специализированного автотранспорта для заготовки крови на выездах в районы, города, области. "Тоже надо купить. Я могу дальше перечислять кучу проблем, где надо модернизировать оборудование, провести соответствующие ремонты, замену систем отопления, электрификации и всего остального. Материальная база во многих центрах крови очень запущена. Соответственно, если сегодня на текущие расходы государство обеспечивает на 48-50%, то на капитальные расходы просто нет средств. Где их взять - возникает вопрос", - рассказал главный врач Житомирского областного центра крови.

По мнению эксперта, выходом из этой ситуации может стать государственно-частное партнерство.

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"Нужно привлекать средства частных лиц, предприятий, которые будут заинтересованы. Но любой бизнесмен заинтересован вернуть вложенные деньги - как минимум, а как максимум - получить прибыль. Поэтому на паритетных условиях нужно позволить хотя бы заготовки плазмы для фракционирования, из которой изготавливаются препараты крови - лекарственные средства, частным субъектам предпринимательской деятельности ", - считает Чугриев.

Напомним, в декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения". За документ проголосовали 259 нардепов.

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