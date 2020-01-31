Деркач подал в суд на журналистов, рассказавших, как его окружение присвоило 41,5 га земли в Конча-Заспе

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Bihus.info Александр Курбатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы раскрутили дело на миллиард! Наше расследование о том, как окружение нардепа Деркача отхватило себе около 42 гектаров земли между озерами Конча и Заспа заинтересовало СБУ и киевскую прокуратуру. Они оценили землю в 930 млн гривен и "разоблачили факт незаконного завладения" этими 41,5 гектарами заветной земли. Сейчас Печерский суд арестовал эти земельные участки и начались мероприятия по их возвращению в государственную собственность", — написал журналист.

Курбатов подчеркнул, что 41,5 га — это больше, чем имение площадью 20 га у Ахметова и 35 га у Юрия Иванющенко.

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По данным журналистов-расследователей, эту землю разделили на 23 участка, которую получили помощники, партнеры и доверенные лица Деркача, а также сотрудники принадлежащей ему ТРК "Эра". После эта земля собралась в руках четырех человек, трое из которых — максимально близки к Деркачу.

"После нашего сюжета Деркач подал на меня и BIHUS.info иск. Якобы, мы наврали, что эти люди с ним не связаны, что они получили землю законно. А еще Деркач хочет 50 000 гривен компенсации. Но, Андрей Леонидович, вместо наших денег у вас заберут землю. А, точно, это не у вас, а у людей, которые не имеют к вам отношения. Ну тогда и переживать вам нет смысла. Не переживаете, нит?" — добавил Курбатов.

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