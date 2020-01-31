Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.01.20 18:59

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний. ФОТО

Разведывательный корабль ВМС Украины, достраивающийся сейчас на судоверфи в Одессе, впервые вышел в море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 01

"30 января от стенки завода "Украина" г. Одесса в море вышел корабль, который спланирован для передачи Военно-Морским Силам ВСУ. Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний. В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком", - говорится в сообщении.

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" прошел плановый ремонт, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 03
Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 04

Напоминаем, корабль построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в средний разведывательный. На воду его спустили в апреле 2019 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". В начале октября корабль в плавучем доке переправили в Одессу, где проводится его дооборудование на предприятии "Судоверфь Украина".

Также читайте: В Одессе с представителями США обсуждаются детали передачи Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100