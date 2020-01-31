Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы - я, министр иностранных дел, Офис Президента - все работаем над тем, чтобы встреча между премьер-министром Венгрии и Президентом Украины состоялась. Но они на ней должны о чем-то договориться, а договоренности такого масштаба нужно очень тщательно готовить", - сказал он.

Комментируя заявление Орбана о том, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с Президентом Украины, Кулеба отметил, что премьер-министр Венгрии - слишком значительная политическая фигура, чтобы "ждать в очереди".

"Просто у премьер-министра замечательное чувство юмора. По-моему, это была шикарное дипломатическое заявление. Я еще раз оценил дипломатический талант Виктора Орбана", - отметил вице-премьер.

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Он напомнил, что украинская сторона месяцами посылала Венгрии очень четкие сигналы, в том числе публичные, о том, что хочет нормального предметного разговора, направленного на поиск решения, которое устроит обе стороны.

По словам Кулебы, он лично "сто тысяч раз" отмечал, что так, как было до принятия закона о среднем образовании в 2017 году, уже не будет, но о том, как будет, можно договориться в рамках украинского законодательства и с уважением к интересам Венгрии и Украины.

"Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление Президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал и почувствовал, что это и есть момент, когда надо ответить. Вместе с тем, важно, что это было обращение, прежде всего, к венгерскому меньшинству - украинским гражданам венгерского происхождения. И когда будем встречаться с венгерскими партнерами, будем конкретно говорить о проектах, которые будут вести к развитию Закарпатья", - сообщил Кулеба.

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Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Еще до его принятия Венгрия неоднократно заявляла, что Будапешт будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока Киев будет "ущемлять права национальных меньшинств".

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы, согласно которым закон о функционировании украинского языка как государственного следует пересмотреть. Кроме того, Украине следует срочно подготовить закон о национальных меньшинствах.