По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LIGA.net



Отвечая на вопрос о деятельности главы ГНС Сергея Верланова и главы ГТС Максима Нефьодова, Гетманцев отметил: "Мы вовлечены в процесс деятельности этих органов, потому что у нас в комитете есть такая практика – мы регулярно заслушиваем их отчеты. Верланова заслушивали один раз, Нефьодова – уже дважды. Действительно по Нефьодову ситуация хуже, хотя он выровнялся с показателями, если сравнивать поступления в долларе год к году. Даже сделал чуть больше в долларе, но в гривне это катастрофическая разница. Она, конечно же, объясняется курсом и энергорынком, но вопросы все равно остаются.

Чего мы не видим на таможне, что мы видим в ГНС? Если посмотрим на деятельность таможни невооруженным взглядом, видим те же самые очереди, объявления в интернете о завозе товара по какой-то стоимости за килограмм без внутреннего досмотра. Мало того, что этот бизнес работает, так он еще и общедоступен. Схемы по уклонению от налогообложения как работали, так и работают. Мы помним, как еще летом СБУ перекрыла контрабандные каналы. Сети, потребители жаловались, что не могут получить товар. Не нужно никуда ходить, даже цифры проверять. Все видели, что контрабандные потоки прекратились. А теперь почему-то возобновились. У нас есть вопрос – почему?

Поэтому по деятельности таможни мы еще не видим результатов. Может быть, мало времени прошло".

Отвечая на вопрос, что Нефьодов должен "железной рукой" разогнать коррупционерв, глава комитета ВР отметил: "Это вопрос политической воли, я согласен. На самом деле те несколько семей, которые осуществляют контрабандную деятельность совокупно с силовыми органами, общеизвестны. Тем более правоохранительным органам. Это вопрос правил игры на этом рынке. То есть до них доводится информация: "Уважаемые господа, с завтрашнего дня мы начинаем таможиться или прекращаем работу". Уверен, механизмы прекращения серого импорта просты и все находятся в руках у руководства таможни".

"Я убежден в том, что у контрабандистов очень доходный бизнес. Но никто с государством не будет вступать в активную конфронтацию. Мы же не банановая республика", - резюмировал Гетманцев.

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