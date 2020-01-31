Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В среднем за двухкомнатную квартиру в энергоэффективном доме жители платят 677 грн, их соседи на той же улице в доме, который требует термомодернизации — 1211 грн", — сказал Алексей Гончарук.

В доме, который осмотрел премьер, окна и двери, в том числе в тамбуре и полуподвальных помещениях, заменили на энергоэффективные, само здание утеплили.

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Всего на эти мероприятия потратили 889 тыс. грн. Значительную часть этих денег компенсировали из государственного (285 тыс. грн), городского (267 тыс. грн) и областного бюджетов (8 тыс. шрн). Таким образом, сами жители потратили на модернизацию 329 тысяч гривен..

"Цель правительства — сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не более 15% семейного бюджета. Самый эффективный способ снизить затраты — повысить энергоэффективность зданий. В платежке есть две составляющие — цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла ведет к уменьшению суммы в платежке", — подчеркнул Гончарук.

Всего в Украине 180 тысяч многоквартирных домов. Большинство из них не являются энергоэффективными.

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В 2020 г. правительство выделило 400 млн грн на софинансирование "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективность: утепление домов, установку индивидуальных тепловых пунктов, счетчиков, замену окон. До 70% эти расходов компенсирует правительство. Также дополнительное возмещение за меры по энергоэффективности предусматриваются от местных властей.