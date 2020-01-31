Одному из фигурантов дела о даче взятки главе ФГИ суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста с возможностью залога 12,5 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

В сообщении отмечается: "По ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ одному из лиц, уличенных в предложения 5 млн долл. США неправомерной выгоды Председателю Фонда государственного имущества Украины, избрана мера пресечения.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12,5 млн гривен. Кроме того, на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, лицу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Избрании меры пресечения еще двум подозреваемым по делу продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении троим задержанным на взятке в $50 тыс. директору ФГИ

Как известно, осенью 2019 три человека предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанным предприятием.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ и осуществляют его С ноября 2019 года.

31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.

Они были задержаны сразу после оказания первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. Долларов США.