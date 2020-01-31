К понедельнику Минздрав должен подготовить план мероприятий по недопущению заноса коронавируса на территорию Украины, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба - под моим личным контролем", - заявил глава правительства.

Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

На утро понедельника, 3 февраля, должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины.

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Также Гончарук поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением Минздрава, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств. Председатели ОГА и госадминистрации в Киеве должны усилить меры защиты на местном уровне.

Также, по словам Гончарука, правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты.

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