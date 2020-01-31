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31.01.20 21:08

К понедельнику Минздрав должен подготовить план мероприятий по недопущению заноса коронавируса на территорию Украины, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения в Украине нового коронавируса 2019-нCoV из Китая.

кабмин,гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба - под моим личным контролем", - заявил глава правительства.

Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

На утро понедельника, 3 февраля, должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины.

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Также Гончарук поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением Минздрава, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств. Председатели ОГА и госадминистрации в Киеве должны усилить меры защиты на местном уровне.

Также, по словам Гончарука, правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты.

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