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31.01.20 21:36

"Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал

В издании извиняются, говорят о технической ошибке и поясняют, что правильным ответом является не слово "Крым", а совсем другое слово.

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Сканворд с определением "украино-татарский полуостров" рядом с четырьмя пустыми клеточками для букв был опубликован в "Крымской газете" неделю назад. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Публикация вызвала эмоциональное обсуждение в соцсетях.

Украино-татарский полуостров, - сканворд в газете оккупационного правительства Крыма вызвал скандал 01

В сегодняшнем номере редакция опубликовала объяснение.

"Как нам объяснил наш автор из Омска, которая уже несколько лет составляет сканворды для "Крымской газеты", имелось в виду крымскотатарское слово "ярым", что в переводе на русский или украинский язык означает "половина", "полу-". Однако при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса. Правильнее было бы спросить: "полуостров" в переводе с украинского на татарский. Однако, к нашему огромному сожалению, сканворд попал в печать в некорректном виде", — заявило издание.

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При этом слово "ярым" обозначает на крымскотатарском языке "половину", а не "полуостров". Полуостров по крымскотатарски – "ярымада", отмечает "Интерфакс".

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