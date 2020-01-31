Ратификацию кнессетом договора о зоне свободной торговле между Украиной и Израилем тормозят парламентские выборы, - посол Лион

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил посол Израиля в Украине Джоел Лион.

"В Израиле мы сейчас идем на третий тур парламентских выборов. Это означает, что все в Израиле было приостановлено более, чем на год. Мы подписали с Украиной соглашение о зоне свободной торговле год назад. Оно не было ратифицировано. Оно и не могло быть ратифицировано Израилем. Поэтому оно сейчас не работает", - сказал дипломат.

Посол объяснил, что переходное правительство не может подать соглашение на ратификацию в парламент, который уже распущен. В то же время, как отметил Лион, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху попросил ответственных за ЗСТ израильских чиновников решить этот вопрос.

"Премьер-министр Нетаньяху попросил юрисконсультов проверить, можем ли мы что-то с этим сделать. Он спросил об этом на встрече. Надеюсь, они найдут какое-то решение. Но да, это препятствие, которое мы должны преодолеть", - сказал посол.

Он уверен, что сразу после запуска зоны свободной торговли оборот между двумя странами значительно вырастет.

"В тот момент, когда ЗСТ заработает, мы увидим рост товарооборота, рост экономики. Ведь если вы из Украины сможете экспортировать товары в Израиль без налогов, разумеется, израильтяне захотят их купить, купить их в большем количестве. То же самое произойдет с другой стороной. Товарооборот будет расти. Но сейчас он не может расти, потому что соглашение еще не вступило в силу", - обозначил Лион.

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Напомним, договор о ЗСТ был подписан в январе 2019 года в рамках визита президента Петра Порошенко в Израиль. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн.

Проект предусматривает отмену ввозных пошлин для 80% украинских промышленных товаров и 70% пошлин на израильский импорт.

11 июля 2019 года Верховная Рада ратифицировала ЗСТ с Израилем.