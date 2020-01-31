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31.01.20 22:26

На территорию мечети не входили, права человека не нарушали, обнаружили 15 нарушителей, - ГМС об операции после пятничного намаза

В Государственной миграционной службе прокомментировали проверку соблюдения миграционного законодательства, состоявшуюся у столичной мечети после завершения пятничной молитвы.

гмс

Комментарий ГМС опубликован на сайте Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время проверки торговых объектов на территории пер. Старожитомирский обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства. В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, относительно 1 человека было принято решение о сокращении срока пребывания на территории Украины, еще двое иностранцев были привлечены к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУоАП", — сказано в сообщении.

В миграционной службе подчеркнули, что с уважением относятся к представителям религиозных и национальных меньшинств.

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"Во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на ул. Дегтяревской, работники Миграционной службы и полицейские не заходили, права вероисповедующих не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства работниками ЦМУ ДМС в г.Киеве и Киевской области допущено не было", — добавили в ГМС.

О проведении операции по выявлению нелегалов на выходе из мечети ранее сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он называл случившееся "вопиющим и массовым нарушением прав человека" и призвал всех, кто "подвергся этому унизительному и обидному действию со стороны сотрудников миграционной службы и полиции", детально написать о случившемся в Меджлис.

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