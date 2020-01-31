Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера зявил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Демографическая проблема в Украине присуща развитым странам - сокращается количество людей, которые находятся в активном трудоспособном возрасте. Но в Украине нет ни современной пенсионной системы, ни производительности труда, как в развитых странах.

Средства, которые 1 трудоспособный человек в Украине сейчас зарабатывает, распределяются на 1,5 человек в нетрудоспособном возрасте, а через 20-30 лет пропорция будет 1 на 2,5", - отметил Милованов, комментируя результаты подсчета количества населения, проведенного Кабмином.

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Выходом изданной ситуации он считает проведение пенсионной реформы и инвестиции в экономику, для повышения производительности труда.

"В Украине и демографическая, и пенсионная проблема. Поэтому нужно не ждать, и проводить пенсионную реформу. Во-вторых, нужно инвестировать в экономику, чтобы обновить основные средства и повысить производительность труда. Если в будущем на 1 работающего мы будем зарабатывать в разы больше за счет новых технологий, за счет капитальных инвестиций, модернизации, то мы сможем спасти ситуацию. С демографией что-то сложно сделать, а с модернизацией экономики можно и нужно", - резюмировал министр.

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