Во время двухдневного визита Помпео нашел время заехать в госпиталь к украинским воинам, - волонтер Юсупова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей. Вечером в травме собралось много народу и вот идут.. Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатич пул и охрана. Следом заходит Майк Помпео, Гос Секретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку "Hello, nice to meet you.."

Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса

Я знаю, что Вы спросите. Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов! У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых "правителей" нет!!!

Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно. Глядя на улыбчивого политика, гордо идущего по коридору госпиталя, поймала себя на мысли, что вот почему они так живут и гордятся своей армией и страной, потому что у них есть защита в лице достойных политиков, людей, которые всегда на страже интересов своего народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загороднюк рассказал Помпео о проведении в Украине оборонной реформы, - Минобороны