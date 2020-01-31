Защита Антоненко выступает против продления сроков следствия на 4 месяца. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ опубликован на сайте компании "СЕНС Консалтинг", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению адвоката, ходатайство о продлении сроков досудебного следствия по делу Шеремета не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Так, следователи не указывают "даже на уровне предположений", какое значение для суда будут иметь результаты экспертиз, ради проведения которых они просят продлить сроки следствия, утверждает Круговой. Срок, необходимый для проведения каждой экспертизы, не обозначен. В ходатайстве, по его словам, не указаны обстоятельства, которые не позволили следователям ранее осуществить процессуальные действия.

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"Господин Антоненко лишен свободы уже 46 дней, дал показания в качестве подозреваемого, сдал тест ДНК, вину и любую причастность к преступлению полностью отрицает, кроме доказательств собственной невиновности других полезных для следствия сведений сообщить не может. Однако следователи постоянно и системно, в том числе вопреки постановлению следственного судьи от 26.12.2019, уклоняются от предоставления ему материалов подозрения (видеофайлов) и заключения экспертизы ДНДКЦ МВД No9-2/56Ф от 25.08.2016 вместе с иллюстративной таблицей на 6 листах, который объективно опровергает факт нахождения господина Антоненко на месте преступления", — подчеркнул адвокат.

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Защита считает, что у следствия нет объективных доказательств для подтверждения обвинения, и эти данные она пытается собрать только сейчас.

"Ничто не мешает завершить досудебное расследование прямо сейчас, чем соблюсти требования п. 3 ст. 5 Конвенции, ч. 1 ст. 283 УПК Украины", — добавил Круговой.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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