Законопроект о переходе на электронные трудовые книжки может быть принят Радой в феврале, - Дубилет

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю техническую и организационную работу для перехода на электронные трудовые книжки Кабмин уже провел. Сейчас законопроект ждет голосования в Верховной Раде.

Я очень надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован и сразу на следующий день после публикации украинцы смогут иметь опцию на использование электронных трудовых книжек. А также решить, хотят они иметь трудовую книжку в бумажном виде или нет ", - заявил Дубилет.

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