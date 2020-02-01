Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

"Безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства. В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба под моим личным контролем", - подчеркнул глава правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

По словам Гончарука, Минздрав до 3 февраля должен подготовить и подать ему четкий план по недопущению занесения китайского коронавируса и распространения его на территории Украины.

Руководителям областных государственных администраций и мэру Киева поручено усилить меры защиты на местном уровне.

"Правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", – добавил премьер.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Новый вирус выявлен в 21 стране.