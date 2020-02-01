В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Исмагилов отметил: "Что это за стыд такой, что это за позор такая?

Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве!

Сегодня пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться. К началу молитвы, где-то около двенадцати часов, к мечети Исламского культурного центра Киева приехало два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции, в сопровождении Национальной полиции, где-то около сорока экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся к мечети. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы. На наши замечания, что это является грубым нарушением прав верующих, они отвечали, что проверка документов происходит не на территории мечети, а за ее пределами.

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Было задержано и вывезено автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, или военное положение?

Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений!

Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву.

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Во-первых, за что такое отношение к мусульманам Украины?

Во-вторых, такой метод работы является аморальным и унизительным! Человек что должен паспорт повесить на шею в развернутом виде, и только так идти на молитву в мечеть? Может давайте мусульманам на законодательном уровне прикажем себе на одежду пришивать какой-то знак принадлежности к Исламу, чтобы похоже было на маркировку людей в Германии во времена нацизма?

Я абсолютно уверен, что нельзя такие облавы устраивать у культовых сооружений. Я никогда не спрашиваю у человека в мечети, какое у него гражданство, и легально ли он находится в стране. Если человек пришел молиться Богу, то нужно способствовать его молитве, раскаянию, добрым делам и попыткой исправиться. А устраивать облавы, и проверку документов у храмов, это калька с российского обращения с людьми. В свободной демократической стране, таки методы работы является абсолютно неприемлемыми!

Прошу гражданское общество Украины не быть равнодушными, и поднять резонанс по этому поводу!"

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