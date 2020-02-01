Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.02.20 08:58

Наемники РФ на Луганщине оставили без света населенный пункт и хотят обвинить ВСУ в его обстреле

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием БМП незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной части Луганской области без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее, а боевики подготавливают информационные ресурсы, чтобы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих

Наемники РФ на Луганщине оставили без света населенный пункт и хотят обвинить ВСУ в его обстреле

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт", - сказано в сообщении.

По информации украинских военных, представители местной оккупационной администрации, пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, чтобы обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры.

Читайте также: "Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал

"Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилому сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для Объединенных сил, в отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой", – добавили в штабе ООС.

Наемники РФ на Луганщине оставили без света населенный пункт и хотят обвинить ВСУ в его обстреле 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100