Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек

Об этом 1 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию об 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

За последние сутки умерли 46 человек, выявлены 2 102 новых случая инфицирования.

Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао − семь, на Тайване − десять.

Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.