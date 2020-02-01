Судья Волкова, освободившая расстреливавшего майдановцев Садовника, признала Портнова постоянно проживающим в Украине

Об этом сообщает "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение 15 января приняла судья Печерского суда Светлана Волкова.

Портнов в своем заявлении утверждал, что 22 февраля 2014 года он уехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он вынужден был искать работу за рубежом. 14 апреля 2014 года он получил должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта "командировка" продолжалась до 19 мая 2019 года, когда он вернулся в Украину.

Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине, потому что от этого "зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом".

Суд поддержал его заявление, учитывая выводы Верховного Суда, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

Читайте также: "Второй раз не убежит", - волонтер Касьянов ответил на угрозы соратника Януковича Портнова

Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года после пятилетнего отсутствия. "Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране", - написал тогда он.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

По словам Коломойского, Портнов также жил в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.

Читайте также: Мы подаем в суд на Портнова, - 5 канал

Напомним, что в августе 2019 год суд взыскал в пользу Портнова 1,8 млн грн морального ущерба, а также 5 млн грн возмещения расходов на адвокатов в связи с действиями Генпрокуратуры, МИД и посла Канады.

Отдельно стоит отметить, что судья Волкова, которая приняла решение по Портнову, только в октябре 2019 возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 году Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустив его из-под стражи, после чего он сбежал в Россию. Теперь Волкову судят за принятие неправосудного решения.

Садовник, положив автомат на протез, стреляет по майдановцам 20 февраля 2014 года