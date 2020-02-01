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01.02.20 12:18

Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский

Из 20 депутатов фракции "Слуга народа", которые посетили Давос, только четверо оплатили свою поездку самостоятельно.

пинчук

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:

Наталуха;
Забуранна;
Нагорняк;
Галайчук.

Фонд Сороса оплатил поездку:

Бардина (помощница Лещенко в прошлом созыве).

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Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:

Арахамия;
Корниенко;
Жмеренецкий;
Жупанин;
Киселевский;
Кравчук;
Михайлюк;
Овчинникова;
Пидласа;
Припутень;
Чернев;
Шипайло;
Шуляк;
Юраш;
Ясько.

Дубинский также утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 слуг народа, - Дубинский 01
Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 слуг народа, - Дубинский 02

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