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01.02.20 13:08

"Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж

В субботу, 1 февраля, компания "Укртелеком" прекратит обслуживать и начнет демонтировать таксофоны - телефонные автоматы общего пользования, установленные в публичных местах.

таксофон

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, и это вызывает сложности с эксплуатацией. Все эти годы услуга таксофонии является убыточной", - отметили в "Укртелекоме"

В компании констатируют, что современная связь не оставила таксофонам места. 

"Сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона осуществляется только около 2,5 минут разговоров", - рассказали в пресс-службе.

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