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01.02.20 14:14

Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой

В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, который обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

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 Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершили следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошел бездомный пес и начал лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животного спасли очевидцы происшествия.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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