Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины, в ходе расследования нескольких тяжких преступлений правоохранители установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказные убийства. В частности - это убийство директора ДП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой.

У мужчины был паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем он получил украинский загранпаспорт. Полицейские установили, что удостоверение личности фигурант получил на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен наемниками "ЛНР". "Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки. Поэтому следственным управлением полиции Киевщины начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в причастности к убийству Окуевой Кравченко арестован на два месяца, - прокурор Дядюк

По ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными украинские паспорта задержанного.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.