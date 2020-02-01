Россия и Украина в конечном итоге должны сами решить конфликт на Донбассе, - Помпео в Минске

Об этом Помпео заявил на совместном брифинге с Макеем после встречи у Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч и с Макеем, и с Лукашенко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании этого кризиса. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - подчеркнул Помпео.

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Со своей стороны, глава МИД Беларуси отметил, что его страна будет "делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины".

"Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров", - сказал Макей.

Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса. "Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео побывал с визитом в Киеве.