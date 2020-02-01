Следователи получили доступ к счетам Украинской ассоциации футбола по делу о присвоении средств УЕФА, - решение суда

Об этом говорится в решениях Голосеевского райсуда Киева от 21 января, информирует Цензор.НЕТ. Так, следователям предоставлено право доступа к отдельным банковским счетам — в "Сбербанке", банке "Премиум" и "Ощадбанке".

Согласно материалам дела, в 1999 году Всеукраинская общественная организация "Федерация футбола Украины", которую реорганизован в общественный союз "Федерация футбола Украины", а название впоследствии изменено на "Украинскую ассоциацию футбола" (далее - ФФУ или УАФ) и компания "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова), заключили агентское соглашение. Согласно договору, ФФУ получала на свои счета через посредство "Ньюпорт Менеджмент Лтд" от "Союза европейских футбольных ассоциаций" (УЕФА) средства, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола. Кроме того, деньги, полученные от УЕФА для ФФУ, также перечислялись "Ньюпорт Менеджмент Лтд" другим компаниям в сфере футбола на основании распоряжений ФФУ.

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С апреля 2015-го по декабрь 2016-го часть денег, полученных для развития украинского футбола в качестве компенсационных выплат от УЕФА, по распоряжению ФФУ перечислена "Ньюпорт Менеджмент Лтд" 27 иностранным компаниям.

Все эти компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях перед началом платежей от имени ФФУ (в 2014-2015 гг.) и прекратили деятельность в 2016-2017 гг., сразу после завершения транзакций.

Следователи установили, что средства по распоряжению ФФУ переводились на счета указанным иностранным компаниям, которые открыты в одних и тех же прибалтийских банках: Versobank AS (Эстония), AS SEB Bank (Эстония), JSC "Baltic International Bank" (Латвия), JSC " Norvik Banka "(Латвия), Regional Investment Bank (Латвия), Privat Bank (Латвия).

Некоторые из указанных иностранных компаний связаны между собой одними и теми же учредителями, имеют одних и тех же руководителей или зарегистрированы по одному и тому же адресу.

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Также установлено, что иностранные компании не имеют отношения к футболу, не имели за весь период своей деятельности какой-либо маркетинговой активности, ни рекламировали свои товары и услуги.

Перевод средств иностранным компаниям, по распоряжению ФФУ, осуществлялся за товары и услуги, которые не могли использоваться ФФУ для обеспечения своей деятельности в соответствии с учредительными документами. Так, ФФУ закупило у иностранных компаний более 30 тонн элитных сортов чая, более 10 т кофе, более 2 т морепродуктов, местом поставки которых были определены порт Гамбург, Германия.

Кроме того следователи установили, что большинство инвойсов от указанных иностранных компаний были выставлены на суммы около 80 тыс евро за одни и те же товары или услуги в различных соотношениях, но с одинаковым написанием номенклатуры и единиц измерения, что свидетельствует о том, что эти инвойсы систематически готовились одними и теми же лицами.

Кроме того, ФФУ не получала на таможенной территории Украины какие-либо товары от вышеупомянутых иностранных компаний.

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По данным следователей, допрошенный в октябре 2019 года Андреас Софоклеус, который с 2004-м является директором "Ньюпорт Менеджмент Лтд", сообщил, что распоряжение ФФУ о приеме и выплате компанией принадлежащих ФФУ средств должностные лица ФФУ направляли по электронной почте.