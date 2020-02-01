Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.02.20 16:20

После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба

Brexit, в конечном итоге, пойдет на пользу и Великобритании, и ЕС, и отношениям Украины с Соединенным Королевством.

После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба

Такое мнение в Twitter выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Brexit, в конечном итоге, пойдет на пользу и Великобритании, и ЕС, и нашим отношениям с Британией. У нас будет нормальное торговое соглашение, а они будут иметь больше гибкости в вопросах поддержки Украины. Британия, даже вне ЕС, останется нашим большим другом и партнером!", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании

Он также добавил: "в Британии все говорили: не выйдете. Нам все говорят: не войдете. Но им удалось. Нам тоже удастся".

После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба 01

Напомним, в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом по Brexit.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100