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01.02.20 17:19

Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковское погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил.

потери

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковское, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил

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Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким павшей украинского защитницы. Вечная память Герою", - говорится в сообщении.

Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр 01

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