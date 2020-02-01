Удалены доказательства агрессивных и противоправных действий России, - Воронченко по итогам баллистической экспертизы МБАК "Бердянск"

Об этом в комментарии Радіо Свобода сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
Как отметил командующий ВМС, с "Бердянска" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами "агрессивных и противоправных действий России".
"Другой МБАК ("Никополь". - Ред.) и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - добавил адмирал Воронченко.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".