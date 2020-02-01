В зоне ООС 1 человек погиб и 1 подорвался, но выжил, за сутки - 14 обстрелов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов.

- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов;

- неподалеку от Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

- неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и из крупнокалиберного пулемета;

- дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов;

- трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

- рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

"Сегодня, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения", — сообщили в штабе ООС.

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