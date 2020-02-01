Через посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом, - ВОЗ

Об этом сказано в Twitter ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или пакеты", — сказано в сообщении.

Также в ВОЗ отметили, что от коронавируса пока нет ни лекарства, ни вакцины, а лечение антибиотиками не помогает ни от вирусов вообще, ни от коронавируса в частности.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.