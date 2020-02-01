Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию РФ

Такую идею патриарх Кирилл высказал на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" — сказал Кирилл.

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По его мнению, сегодня можно было бы начать дискуссию об этом.

"Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции", — добавил глава РПЦ.