Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Инцидент произошел в смт. Большая Новоселка Волновахского района. Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что у него во дворе находится неизвестный.

"Полицейские выяснили, что молодой человек упал в водоем, а после того, как оттуда самостоятельно выбрался, искал помощи у местных жителей и забрел на чужой двор. Он был насквозь мокрый, а при низкой температуре воздуха это представляло угрозу его жизни и здоровью. Поэтому полицейские, не теряя времени, доставили его в отделение", — сказано в сообщении.

Полицейские выдали молодому человеку сменную одежду, поделились с ним одеялами и отогрели его до приезда медиков.

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"Оказалось, что этот 21-летний парень не местный. Два дня назад он приехал в гости к родственникам в Большую Новоселку. Поскольку молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, то не помнил, как оказался возле водоема и как выбрался из холодной воды. Несмотря на молодой возраст, он страдает алкоголизмом, алкогольные напитки употребляет уже в течение недели", — пояснили в полиции.

Сейчас жизни молодого человека ничто не угрожает.