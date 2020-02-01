Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", — сказано в сообщении.

Так, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Причин для волнения нет, есть вызовы", - Маркарова о бюджете-2020

Доходы от налогов и сборов, который администрирует таможня, оказались ниже запланированных на 7,9 млрд гривен.

"Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы державного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года", — подчеркнули в Минфине.

Информацию о выполнении расходной части бюджета за январь министерство обещает предоставить в понедельник, 3 февраля.

Также на Цензор.НЕТ: Госдолг Украины в 2019 году достиг $84,4 млрд, - Минфин